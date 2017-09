In einer zerfahrenen ersten Hälfte schlug Sakar den ersten Eckball direkt an die Querlatte der Potsdamer (19.). Kurz vorm Pausenpfiff dann doch noch Fußball: Routinier Stepan Vachousek hob den Ball in den Strafraum, Becker schüttelte seinen Gegenspieler ab und knallte das Spielgerät aus spitzem Winkel von halblinks in die Maschen - 1:1 (42.). Oliver Merkel visierte aus 20 Metern das rechte Dreiangel des SVB an, Gladrow rettete in größter Not (45.).

Bildrechte: Florian Richter