Die Partie in Neugersdorf kam nur ganz langsam in die Gänge. In der ersten Viertelstunde bestimmten die Berliner, ohne sich auch die ganz großen Möglichkeiten herauszuspielen. Myroslav Slavov hatte in der 21. Minute die Führung auf dem Kopf, verpasste aber haarscharf eine Eingabe von Florijon Belegu. Dann erwachte der FCO: Josef Marek versuchte es gleich zweimal und zwang den Keeper der Gäste zu einer Glanztat. Dann scheiterte Jan Penc mit einem Kopfball an Jakub Jakubov. Doch Berlin blieb auch gefährlich. Im Gegenzug verzog Tobias Hasse aus neun Metern knapp. Nach einer halben Stunde eine fette Chance für Neugersdorf: Lubos Loucka eroberte den Ball und spielte Bocar Djumo frei. Der scheiterte aber am starken Jakubov. Und die Partie blieb weiter packend. In der 36. Minute nutzte Slavov beinahe eine Unsicherheit in der FCO-Abwehr. Aus acht Metern scheiterte er am gut reagierenden David Pokorny. Den mittlerweile verdienten Führungstreffer erzielte in der 42. Minute Loucka vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte Djumo nach einem tollen Angriffszug Keeper Jakubov überwunden. Maurice Trapp klärte mit der Hand auf der Torlinie und sah dafür den roten Karton. Mit dem Pausenpfiff fast das 2:0. Nach einer Ecke köpft Ronald Wolf den Ball an die Lattenunterkante.

Maurice Trapp nimmt die Hand - Rote Karte. Bildrechte: Florian Richter