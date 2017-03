Mit zwei Änderungen im Vergleich zum Nordhausen-Spiel am Mittwoch ging der FCO in die Partie. Für den rotgesperrten Jaroslav Dittrich rückte Tobias Gerstmann in die Startelf. Josef Marek ersetzte zudem Martin Rojas Vidal, der auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Das erste Lebenszeichen sendeten die Gäste nach 17 Sekunden, als ein Schuss von Tahsin Cakmak nur knapp am Neugersdorfer Tor vorbei zischte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit teils sehenswerten Kombinationen auf beiden Seiten. Der FCO nutzte eine der wenigen größeren Chancen in der 22. Minute zur Führung. Karl Petrick eroberte im Mittelfeld den Ball, schickte Josef Marek, der den Ball auf den freistehenden Bocar Djumo weiterleitete. Der Portugiese schob zur Führung ein. Sieben Minuten später war Djumo der Flankengeber, Marek aber verpasste aus fünf Metern. Kurz vor der Pause nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Zunächst reagierte FCO-Keeper Franco Flückiger bei einem Cakmak-Schuss aus 22 Metern gut. Dann setzte Oliver Merkel auf der anderen Seite freistehend den Ball an den Innenpfosten.

Nach dem Wechsel wurde es noch aufregender auf dem Platz. Die Berliner erspielten sich einige Chancen, standen dabei auch sträflich frei im Neugersdorfer Strafraum. In der 50. Minute musste FCO-Keeper Flückiger bei einer verunglückten Eingabe von Ugur Tezel den Ball aus dem kurzen Eck kratzen. Dann zischte ein Ball nach einem abgefälschten Tezel-Schuss (67.) haarscharf am Neugersdorfer Tor vorbei. Doch auch die Gastgeber erspielten sich gute Gelegenheiten. Djumo prüfte in der 65. Minute mit einer Volleyabnahme den Gäste-Keeper. In der Schlussviertelstunde brannte es noch ein, zwei Mal richtig vor dem Neugersdorfer Tor. Dann die große Erlösung in der 85. Minute. Nach einer Flanke von Denny Krahl setzte Josef Marek den Ball per Kopf unhaltbar in die Maschen zum 2:0.