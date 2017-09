Eine Umstellung hatte FCO-Trainer Vragel da Silva, der nach dem 2:5 beim Berliner AK sein Team ins Gebet genommen hatte, vorgenommen: Merkel spielte für Gerstmann. Seine Elf begann mit viel Schwung, ehe die Berliner Oberwasser bekamen: Das nutzte Mirbach zur Führung (27.). Der freie Covic verpasste aus zwölf Metern das 0:2, als er den Ball daneben setzte (34.). Drei Minuten später griff Schiedsrichter Ostrin (Eisenach) ins Geschehen ein: Mittelstädt und Petrick rasselten zusammen, der Referee stellte den bundesligaerfahrenen Berliner mit Gelb-Rot vom Platz, weil er eine Schwalbe erkannte. Ob dem wirklich so war, darüber konnte man zumindest mächtig streiten. Die Zuschauer waren sich da auch nicht einig. Neugersdorf nutzte die Überzahl rasch: Mareks ebenso langes wie hohes Bein beförderte die Kugel über die Linie (43.). Auch hier waren die Berliner sauer, Baak protestierte vergeblich auf zu hohes Bein.

In Hälfte zwei setzte Vragel da Silva auf Mittelfeldmann Gerstmann, der für Penc in die Partie kam. Eine Maßnahme, die sich auszahlen sollte. Nach Ecke und Verlängerung nickte Gerstmann am rechten Pfosten ein (49.). Danach versuchten beide Teams immer wieder schnell durch das Mittelfeld zu kommen. Die einen wollten die Vorentscheidung, die anderen den Ausgleich. Mit einem Dreifach-Wechsel - eine Maßnahme, die man auch nicht oft sieht - bekräftigte Hertha-Coach Covic das Vorhaben (71.). Doch die Chancen hatten die Gastgeber: Zunächst tanzte Djumo glänzend fast die gesamt Berliner Defensive aus, aber Torunarigha konnte seinen Abschluss noch blocken (75.). Dann stach Joker Gerstmann noch einmal zu: Nach einem kleinen Sturmlauf über rechts nagelte er die Kugel ins linke Dreiangel (80.).