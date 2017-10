Wie schon beim 9:0 im Sachsenpokal gegen den SV Naunhof vor einer Woche waren die Neugersdorfer von Beginn an hellwach und gingen bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Einen weiten Ball von Tobias Gerstmann unterlief der FSV-Abwehrmann Clemens Koplin, Josef Marek kam an die Kugel und vollendete eiskalt aus 15 Metern (2.).