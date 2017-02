Die Zuschauer auf dem kleineren Kunstrasenplatz in Ebersbach sahen eine flotte erste Halbzeit auf Augenhöhe. RB war dabei das technisch versiertere Team. Die besseren Chancen hatten in den ersten 20 Minuten aber die Gastgeber. So musste RB-Keeper Benjamin Bellot bei einem 13-Meter-Schuss von Oliver Merkel bereits seine ganz Klasse zeigen (13.). Sechs Minuten später stand der Schlussmann erneut im Blickpunkt, als ihn Jordi Vidal aus 10 Metern zur Glanztat zwang.