Neugersdorf zu Beginn besser

Marek (re.) brachte den FCO in Führung (Archivbild). Bildrechte: IMAGO In einer durchaus sehenswerten Partie mit vielen Torchancen verdiente sich Neugersdorf den Sieg mit einer starken ersten Halbzeit und einem Blitzstart in die zweiten 45 Minuten. Der FCO ging sehr offensiv in die Partie und ließ Meuselwitz in den ersten Minuten überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Dittrich (7.) und Vachousek (17.) hatten bereits früh gute Chancen. Die verdiente Führung erzielte dann aber Marek, der mit einem wuchtigen Kopfball aus sieben Metern traf (19.).

Blitzstart in die zweite Hälte

Erst ab etwa 30 Minuten wurde Meuselwitz mutiger und kam nun häufiger vor der FCO-Tor. Chancen hatte der Gast aus Thüringen aber nicht. Stattdessen hatte Djumo das 2:0 auf dem Kopf, ZFC-Keeper Braunsdorf kratzte den Ball aber aus dem Winkel (39.). Das verdiente 2:0 fielt dann direkt nach Wiederanpfiff. Vachousek, permanenter Antreiber im FCO-Mittelfeld, krönte seine erneut starke Leistung: Nach schöner Vorarbeit von Marek traf der Tscheche überlegt aus 13 Metern (48.).

Meuselwitz vergibt Elfmeter

Le Beau scheiterte vom Elfmeterpunkt. Bildrechte: imago/Picture Point Meuselwitz reagierte auf den 0:2-Rückstand nicht geschockt, sondern mit viel Offensivdruck. Das Team von Coach Heiko Weber riss das Spiel nun an sich und setzte sich mehr und mehr in der Hälfte der Gastgeber fest. Den verdienten Anschlusstreffer erzielte Haag mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze (60.). Kurz darauf lag der Ausgleich in der Luft, Le Beau scheiterte aber mit einem Foulefmeter an FCO-Keeper Pakorny (62.).

Entscheidung per Konter

Neugersdorf kam nun nur noch sporadisch aus der eigenen Hälfte. Die zweite Großchance zum 2:2-Ausdlgiech vergab Haag, der freistehend aus acht Metern vergab (82.). Die vergebene Chance sollte sich rächen. Denn kurz darauf entschied ein Konter die Partie: Neugersdorfs Gerstmann traf nach einem Steilpass aus 12 Metern zum umjubelten 3:1 (88.). Erst jetzt war das Aufbäumen der Meuselwitzer gebrochen, einen Punkt hätte der ZFC allemal verdient gehabt. Neugersdorfs Djumo (vorn) bejubelt ein Tor des FCO. Bildrechte: Florian Richter

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): "Der Gegner war in der ersten Stunde eine Klasse besser als wir. Dann haben wir uns den Schneid abkaufen lassen. Wir hatten Glück, dass wir zur Halbzeitz nur 0:1 hinten lagen. Nachdem 2:1 bekommen wir noch mal die zweite Luft und haben bis zum Ende noch mal alles riskiert. Mit dem 3:1 war dann alles entschieden. Mit der letzten halben Stunde konnten wir hochzufrieden sein. Meine jungen Leute konnten sich heute von erfahrenen Fußballern etwas abgucken. Der Sieg ist völlig verdient."

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Ich war mit dem Spiel teilweise zufrieden. Wir hatten das Spiel die erste Stunde klar dominiert. Wir haben viele zweite Balle gewonnen und waren auch konzentrierter in der Abwehr. Gerade in der ersten Halbzeitz haben wir nur eine Chance zugelassen. Danach haben wir wieder konzentrierter begonnen und sofort das 2:0 gemacht. Wir waren dominant und haben das Spiel eigentlich schon für uns abgehakt. Letztlich kam der Gegner noch mal auf und machte das 2:1. Durch Unkonzentriertheiten bekommen wir noch den Elfmeter und hatten auch danach richtig Probleme. Unser Torwart hatte am Mittwoch Pech. Heute hat er uns mit dem Elfmeter im Spiel gehalten. Wir sind heute gut als Mannschaft aufgetreten."

Über dieses Thema berichtet "Sport im Osten" MDR Fernsehen | 05.08.2017 | ab 16:30 Uhr