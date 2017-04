Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Freitag mit. Aus der Nord-Oberliga kommen dazu der SV Lichtenberg, Tennis Borussia Berlin, Hertha Zehlendorf, Optik Rathenow und der aktuelle Tabellenführer VSG Altglienicke. In die Oberliga aufsteigen will dagegen kein Thüringer Verein. Auch aus Sachsen-Anhalt haben dafür nur Lok Stendal und Imo Merseburg gemeldet. In Sachsen sind es derweil der FC Grimma, Einheit Kamenz und der FC Eilenburg.