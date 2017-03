Beide Teams hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf. Die erste Chance ging auf die Kappe der Potsdamer. Nach einem Seitenwechsel von Steinborn auf Knechtel zögerte der Babelsberger aber zu lange und verzog unter Bedrängnis. Von den RBL-Youngstern war noch nicht allzu viel zu sehen, doch in der 11. Minute eröffnete sich ihnen die Möglichkeit zur Führung. Fiegen hatte Strauß im Strafraum gelegt und Referee Philipp Kutscher zeigte auf den Punkt. Siebeck lief an und scheiterte an SVB-Keeper Gladrow, der die Kugel aufnahm. Ein schwacher Schuss des RBL-Mittelfeldspielers. Daran hatten die Gastgeber zu knaupeln. Lag es an der Englischen Woche? Bei den Rasenballern war kaum Tempo im Spiel und auch die Babelsberger glänzten nicht gerade mit Angriffsfußball. Nach 21 Minuten musste dann RBL-Schlussmann Bellot doch eingreifen und lenkte nach einer Akdari-Ecke den Kopfball von Shala über die Latte. Das war’s dann aber auch mit der Herrlichkeit. Nach mäßigem Beginn verflachte die Partie zunehmend. Kaum Torraumszenen – mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Mit dem richtigen Schwung kamen die Leipziger nicht aus der Kabine. Babelsberg hatte mehr zu bieten und ging in der 54. Minute in Führung. Steinborn wurde im 16er bedient und legte die Kugel an RBL-Torwart Bellot vorbei in die Maschen. Die Brandenburger lagen mit 1:0 vorn, machten fortan dicht und lauerten auf ihre Konterchancen. Das eröffnete natürlich den Leipzigern mehr Räume, die sich peu à peu dem SVB-Kasten näherten. Allerdings fehlte die zündende Idee, die Babelsberger Abwehr auszuhebeln.



Die Gäste versuchten es dagegen mit langen Bällen und hofften vorn auf ihr Glück. Eine Viertelstunde vor Ultimo marschierte Cubukcu auf das RBL-Tor zu, setzte aber den Schuss knapp am Kasten vorbei. Auch Babelsbergs Goalgetter Andis Shala setzte sich noch einmal in Szene, traf jedoch nicht ins Ziel und schoss stattdessen Bellot an (82.). Aufregendes passierte dann nicht mehr und die RBL-Reserve verlor zurecht mit 0:1.