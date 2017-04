Nach der Pause war es RB Leipzig II, die sich verspekulierten. In der 49. Minute schob sich die Viererkette den Ball hin und her und der Bautzener Daniel Barth holte sich einfach den Ball. Aus acht Metern ließ sich der Ex-Leipziger nicht lange bitten und traf zum Anschluss. Danach drängte Bautzen mehr, doch in Bedrängnis konnten sie die Leipziger nicht ernsthaft bringen. Diese wiederum beschränkten sich fortan aufs Kontern.

Bildrechte: Torsten Zettl