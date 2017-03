Lok kontert Rückstand durch Brügmann und Beckert

RB stellt in Endphase Weichen auf Sieg

Das sagten die Trainer:

Heiko Scholz (Lok Leipzig): "Man verliert natürlich nicht gerne. Aber mit dieser Niederlage müssen wir nun umgehen. In der ersten Halbzeit hätten wir die offenen Räume besser nutzen müssen. Nach der Pause hat RB phasenweise Hochgeschwindigkeitsfußball gezeigt. Ein Kompliment dennoch an mein Team und auch an unsere Fans. Es war ein besonderes Spiel. Glückwunsch an RB. Wir fahren trotzdem mit breiter Brust zurück nach Probstheida.