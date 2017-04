Der U23-Nachwuchs von RB Leipzig zeigt sich weiter in Torlaune. Beim 6:1 (2:0) am Freitag beim BFC Berlin gelang der Regionalliga-Reserve des Bundesligisten bereits das dritte Torfestival in Serie. Mit dem 14. Sieg der Saison festigten die Leipziger nicht nur Rang drei, mit 53 Toren ist RB nun auch das offensiv erfolgreichste Team der Liga. Durch den Sieg in Berlin bleibt das Team von Coach Robert Klauß bereits das achte Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen. Der BFC büßte durch die Niederlage einen Platz ein und rutschte auf Rang zwölf ab.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister