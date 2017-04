Dominik Martinovic trat als Gefoulter selbst an und vollendete sicher zum frühen 1:0-Führungstreffer (15.). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Für die Gäste aus Berlin fing der Spieltag schon "gebraucht" an. Der Mannschaftsbus nahm die falsche Stadion-Einfahrt und fuhr sich danach im tiefen Untergrund fest. Im Stadion am Bad übernahmen die Hausherren sofort die Initiative und setzten den Tabellen-Fünften mächtig unter Druck. So war es Dominik Martinovic, der sich nach einem verunglückten Abwehrversuch der Viktoia-Abwehr den Ball schnappte und sofort abschloss. Nur der Pfosten verhinderte die Führung (2.). Kurze Zeit darauf bekamen die Leipziger einen Elfmeter zugesprochen. Martinovic wurde von einem Gästespieler unsanft von den Beinen geholt. Der Gefoulte schnappte sich selbst den Ball und netzte sicher zur frühen 1:0-Führung ein (5.).