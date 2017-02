Im RB-Trainingszentrum am Cottaweg gingen die Mannen von Robert Klauß gleich entschlossen zu Werke und banden die Gäste aus Thüringen in ihrer eigene Hälfte. Die Gastgeber schoben früh raus und versuchten die Lücke in der Abwehrreihe des FSV Wacker Nordhausen zu finden. Nach ein paar Spielminuten hielt der FSV besser dagegen und erspielte sich mehr Spielanteile.