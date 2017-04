Nach einer kurzen Kennenlernphase übernahmen die RBL-Kicker das Kommando. Fridolin Wagner steckte zu Timo Mauer durch, scheiterte aber an ZFC-Torwart Steven Braunsdorf. Das war es eine Weile an Chancen. Die Leipziger dominierten und setzten sich in der Meuselwitzer Hälfte fest, es mangelte jedoch an gefährlichen Abschlüssen. John-Patrick Strauß versuchte es zumindest, schoss aber daneben. Dann stiefelte Henrik Ernst aus dem Mittelfeld los, sein 25-Meter-Distanzschuss zischte ebenfalls am Meuselwitzer Kasten vorbei. RB Leipzig II war nun deutlich überlegen. Der ZFC hatte große Probleme, sich zu befreien. Offensiv fanden die Zipsendorfer in der ersten Hälfte nicht statt, die Rasenballer schossen zu ungenau.

ZFC-Coach Weber ließ Daniel Kaiser in der Kabine und brachte dafür Alexander Dartsch. Und das sollte sich als Glücksfall erweisen. Die Thüringer waren jetzt präsenter beim Kontern und gingen in der 59. Minute in Führung. Rufat Dadashov spielte genau in die Schnittstelle, Dartsch erlief sich den Ball und vollendet zum 1:0. Das wollten die RBL-Nachwuchskicker natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wenig später legte Strauß auf Felix Beiersdorf quer. Der 18-Jährige schoss aus dem Fußgelenk und traf den Pfosten. Fast der Ausgleich.



Die Leipziger rannten weiter an, Meuselwitz verteidigte aufopferungsvoll. Braunsdorf im ZFC-Gehäuse bereinigte jede brenzlige Situation, in der Nachspielzeit war er aber machtlos. Diesmal ließ er den Ball prallen, Ermedin Demirovic war zur Stelle und staubte ab. So wurden die RBL-Spieler doch noch mit einem Punkt belohnt, die Zipsendorfer gaben den möglichen Dreier aus der Hand.