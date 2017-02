RasenBallsport Leipzig hat sich dazu entschieden, seine U23 nach Ende der laufenden Saison vom Spielbetrieb abzumelden. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Aktuell spielt die Mannschaft in der Regionalliga Nordost und belegt dort Tabellenplatz vier. Der Rückzug wird RBL zufolge keine Auswirkungen auf den laufenden Spielbetrieb beziehungsweise den sportlichen Wettbewerb in der Regionalliga haben.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister