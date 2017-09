Heiko Scholz (Trainer 1. FC Lok Leipzig): "Damit habe ich in den nächsten Jahren nicht gerechnet. Ich finde das Klasse. Da kann man auch mal einen Zweijahresplan machen und ein Risiko (nicht finanziell) gehen. Der Meister muss aufsteigen. Wenn ich an die Sponsoren denke, die stecken viel Geld rein und dann scheiterst du als Erster in den Relegationsspielen. Ich bevorzuge das Modell mit den 5 Aufsteigern. 22 Teams in der 3. Liga, das gibt dann dort aber auch ein Hauen und Stechen."