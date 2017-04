Der Vorletzte Budissa Bautzen kann fast sicher für die Regionalliga planen. Am Montag gab der FC Schönberg 95 bekannt, keine Lizenz für die kommende Saison zu beantragen. In einer Mitteilung der Mecklenburger heißt es: "Aus Sicht der Vereinsverantwortlichen ist über die gegenwärtige Spielzeit hinaus die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in der Regionalliga Nordost für den FC Schönberg 95 finanziell nicht mehr darstellbar." In der kommenden Spielzeit will der Verein nur noch unterhalb der Oberliga "in der Verbands- oder der neu strukturierten Landesliga" an den Start gehen.