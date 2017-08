Der Jubel um das 1:1 von VfB-Keeper Schmidt. Bildrechte: Marcus Schädlich

In den Tabellenregionen von Energie Cottbus steht nach dem 1. Spieltag auch der FC Oberlausitz. Der FCO ist Tabellendritter – überraschend, nach dem 3:0-Sieg im Oberlausitz-Derby gegen Bautzen aber durchaus verdient. Am Mittwoch müssen die Neugersdorfer nach Auerbach. Auerbach gegen Neugersdorf, da war doch was? Genau, im Frühjahr trennten sich beide Teams in einem denkwürdigen Spiel 1:1. VfB-Keeper Stefan Schmidt traf dabei in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich. Auerbach dürfte nach einem mühsam erkämpften Punkt zum Auftakt bei Aufsteiger Altglienicke wohl diesmal ebenfalls mit einem Zähler zufrieden sein.