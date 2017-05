Der FC Oberlausitz hat sich mit einem überraschenden, aber verdienten, 3:2-Sieg gegen Energie Cottbus verabschiedet. Neugersdorf hatte sich viel vorgenommen und lag nach zehn Minuten vorn. Nach einer Eingabe von Denny Krahl köpfte Josef Marek das Leder aus acht Metern in die Maschen. Danach wurde Energie stärker, der FCO stand aber in der Abwehr sicher. Bis auf 1 Mal: Nach einem Abschlag und einer Verlängerung durch Benjamin Förster stand plötzlich Streli Mamba frei vor dem Neugersdorfer Keeper und schob in der 24. Minute zum 1:1 ein. Nach dem Wechsel brachte erneut Marek (76.) die Gastgeber wieder in Front. Danach erhöhte Neugersdorf den Druck, spielte einen starken Fußball und belohnte sich erneut. Bocar Djumo erhöhte auf 3:1 in der 88. Minute. Auch der Anschluss durch Tom Natternmann, der in der Nachspielzeit den Ball in die Maschen stocherte, änderte am Sieg des FCO nichts mehr.