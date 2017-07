Lok-Vorgänger VfB Leipzig war 1903 Erster Deutscher Meister. Nach dem Zweiten Weltkrieg und zahlreichen sportpolitischen Eingriffen hieß der Verein ab 1966 schließlich 1. FC Lokomotive. Europäisch wurde 1966 der International Football Cup geholt, 1974 das UEFA-Pokal-Halbfinale und 1987 das Finale im Europapokal der Pokalsieger (mit dem heutigen Trainer Heiko Scholz) erreicht. Wieder in VfB umbenannt, gab es 1993/94 erstmals Bundesliga in der Stadt und bis 1998 2. Liga zu sehen.

Nach der zweiten Insolvenz war 2004 Schluss und mit dem von Fans gegründeten 1. FC Lok ging es in der untersten Spielklasse noch einmal los. Spielort, Fans, Nachwuchsteams und auch Teile des Personals blieben gleich, doch rechtlich ging ein neuer Verein an den Start. Dieser Makel soll bald auch keine Rolle mehr spielen. Mit den Resten des VfB um Insolvenzverwalter Friedbert Striewe ist eine Fusion angepeilt.

Der DDR-Meister von 1951 und 1964 (mit dem Namensgeber des Stadions als Trainer: Alfred Kunze) fusionierte 1990 mit Chemie Böhlen zum FC Sachsen Leipzig. 2003 war der Verein durch den Aufstieg in die Regionalliga - damals dritthöchste Spielklasse - die Nummer 1 in der Messestadt. Allerdings folgte postwendend der Abstieg und 2011 folgte die endgültige Insolvenz.

Es bleibt kompliziert. Der 1. FC Lok spricht vom 100. Derby. Nach dieser Lesart gab es 1909 das erste Pflichtspiel zwischen dem VfB Leipzig und Chemie-Vorgänger Britannia 1899 Leipzig (3:2 für den VfB). 1956 sorgte ein Derby unter wieder anderen Klubnamen mit 100.000 Zuschauern im alten Zentralstadion für einen noch heute gültigen Rekord in einem Liga-Spiel in Deutschland. Für Lok-Kapitän Markus Krug ist die Sache da schon einfacher: "Jeder, der sich ein bisschen mit Fußball und Leipzig beschäftigt, der weiß, dass das mehr als nur ein Spiel ist." Als aktuell dienstältester FCL-Akteur hat er von 2009 bis 2011 bereits dreimal gegen den FC Sachsen gespielt. Chemie-Kapitän Stefan Karau weiß: "Es wird wieder ein Hauen und Stechen auf dem Platz geben."

Das vorerst letzte Mal trafen beide im November 2016 im Sachsenpokal-Viertelfinale aufeinander. In der Verlängerung erzielte Hiromu Watahiki das entscheidende 1:0. Er fehlt am Samstag durch eine Knieverletzung. Wenige Minuten vor dem Tor hatte Alexander Bury nur den Innenpfosten der "Loksche" getroffen - auch er muss verletzt passen. Vor ein paar Tagen wechselte Keeper Julien Latendresse-Levesque vom 1. FC Lok zu Chemie. Im Derby wird der 26-jährige Kanadier nicht auflaufen, darauf einigten sich beide Vereine.

Mehrere Hundertschaften der Polizei sichern das Derby am Samstag. Mit dieser Strategie hatte die Polizei bereits das Aufeinandertreffen im vergangenen November ohne Vorkommnisse abgesichert. So werden die Lok-Fans an der eigenen Heimstätte in Shuttlebusse verfrachtet und zum Gästebereich des Alfred-Kunze-Sportparks gefahren. Ab 9 Uhr ist das Bruno-Plache-Stadion geöffnet. Dort können Lok-Fans, die keine der 750 Tickets ergattern konnten, auf einer großen LED-Leinwand gemeinsam die MDR-Übertragung verfolgen.