Nach nur einem Jahr in der Oberliga ist Germania Halberstadt zurück und tritt am Sonntag (13:30 Uhr) in Nordhausen an. Damit kommen die Mannen aus dem nördlichen Harzvorland von Andreas Petersen zu denen vom Südrand des Mittelgebirges. Auch in dieser Sommerpause wurde das Wacker-Team wieder kräftig umgekrempelt: Neun Zu- und zehn Abgänge. Trainer Volkan Uluc zum Saisonziel: "Wir wollen uns verbessern und unser Anspruch muss es sein, unter die ersten Fünf zu kommen." Die Germania schnappte sich nach den Aufstiegsspielen gegen Rathenow den letzten freien Platz in der Liga. Deshalb weiß Trainer Petersen auch: "Man muss sich mit dem Abstiegsgedanken auseinandersetzen. Das ist Realität."