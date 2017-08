Die BSG Chemie Leipzig empfängt am Samstag Union Fürstenwalde. Mit drei Punkten und einem Treffer aus vier Spielen ist ganz klar, wo das Problem der Leutzscher liegt. Sollen am Samstag weitere Zähler folgen, muss der Knoten im Angriff platzen. Chemie-Trainer Dietmar Demuth hat die Fürstenwalder beobachtet: "Sie sind eine spielstarke Mannschaft und haben in der vergangenen Saison nicht umsonst mit die beste Rückrunde gespielt. Das wird eine schwere Aufgabe. Wir müssen sehen, dass wir wieder in die Spur kommen."