Die Rollen scheinen klar verteilt - Chemie unterlag vergangenes Wochenende mit 1:4 in Meuselwitz, Nordhausen fuhr in Luckenwalde den zweiten Sieg in Folge ein. Wacker holte zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen und kassierte erst drei Gegentreffer. Damit stellen die Thüringer die zweitbeste Abwehr der Regionalliga Nordost. Nur Energie musste weniger Gegentore hinnehmen (2).

Chemie-Trainer Dietmar Demuth Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister