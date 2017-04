Haben die Jena-Spieler auch am Sonntag Grund zum Jubeln. Bildrechte: IMAGO

Für die Mannschaft von Trainer Heiko Scholz laufen die letzten Wochen im Liga-Alltag nicht ganz so rund. In den letzten drei Partien kassierte man trotz engagierter Auftritte nur Noch Niederlagen und befindet sich derzeit "nur noch" auf dem elften Tabellen-Platz. Das ist für einen Aufsteiger weiß Gott kein Beinbruch, jedoch ließen einige Spiele in der Hinrunde noch auf ein etwas erfolgreicheres Abschneiden hoffen. Fünf Spieltage vor dem Ende klopft nun der Ligaprimus FC Carl Zeiss Jena an die Tore des Bruno-Plache-Stadions.