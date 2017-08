Germania Halberstadt reist am Sonntag (13 Uhr) nach Berlin zur VSG Altglienicke. Im Aufsteiger-Duell könnte beide ihren jeweils ersten Saisonsieg feiern. Bislang holten die Mannschaft je einen Punkt. Keinen einzigen Zähler und auch noch kein Tor hat die BSG Chemie Leipzig auf ihrem Konto. Der SV Babelsberg (13:30 Uhr) tritt bei den Leutzschern an. Erst am Donnerstag waren die Potsdamer in der Messestadt und kamen zu einem 0:0 beim 1. FC Lok Leipzig, unter den Augen von Dietmar Demuth Chemie-Trainer. "Das wird sicher ein Geduldsspiel werden. In der jetzigen Situation ist Babelsberg sicher haushoher Favorit. Das ist eine Mannschaft mit einem schnellen Umkehrspiel, mit guten Fußballern in ihren Reihen, die den Ball laufen lassen. Das wird wieder eine schwierige Aufgabe für uns", sagte Demuth.