Fußball | Regionalliga Lok in Meuselwitz gefordert - Nordhausen vor Pflichtaufgabe

13. Spieltag

Zum Auftakt des 13. Spieltags will Germania Halberstadt den 1. Heimsieg der Saison gegen Hertha II einfahren. Am Samstag empfängt Chemie Leipzig Altglienicke, bevor am Sonntag Lok Leipzig und Nordhausen gefordert sind.