Fünf-Tore-Mann Ryan Malone sah beim 2:0-Sieg in Neustrelitz seine fünfte Gelbe. Standardspezialist Paul Maurer, der in Cottbus ausgebildet wurde, musste gar mit Rot vom Feld. "Eine Dummheit, das wird ihn selbst ärgern", sagte FCL-Trainer Heiko Scholz. Über 6.000 Zuschauer werden bei der Begegnung Dritter gegen Erster erwartet, etwa 5.000 davon hoffen auf die Überraschung. Die Lausitzer sind nämlich herausragend in die Saison gestartet: neun Siege, 28 Tore und lediglich zwei Gegentore.