Zu einem Duell zweier Traditionsklubs kommt es am Sonntag 13:30 Uhr im Jahn-Sportpark in Berlin. Denn die BSG Chemie Leipzig will nach dem Erfolg gegen Viktoria Berlin beim BFC Dynamo nachlegen. Allerdings gehen die Leutzscher als Außenseiter in die Partie, schließlich stellt der BFC die zweitgefährlichste Offensive der Liga und liegt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.