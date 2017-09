Die vom Deutschen Fußball-Bund angedachte Reform der Aufstiegsregelung in der Regionalliga hat eine große Resonanz gefunden. Zahlreiche User reagierten überwiegend positiv auf die Anregungen des DFB. Und es zeigte sich: Die meisten Fans wünschen sich, dass die Regionalliga-Meister direkt aufsteigen. Und zwar unabhängig davon, ob es fünf oder bei einer reduzierten Regionalliga-Stärke drei Aufsteiger gibt.

An unserem Voting beteiligten sich bisher bereits über 19.000 User und 63 Prozent davon plädierten für fünf direkte Aufsteiger. Nur drei Prozent konnten sich hier mit dem "Rollierenden System" anfreunden. Auch in unserer Umfrage auf der Facebook-Seite von "Sport im Osten" kristallisierten sich zwei Aufstiegsoptionen heraus. Hier plädierten 48 Prozent der User dafür, dass es drei Staffeln und je drei Auf- und Absteiger geben sollte. 40 Prozent wollen fünf Auf- und Absteiger und eine 3. Liga, die dann mit 22 Teams an den Start geht. Auch hier hatte die offensichtlich vom DFB favorisierte Variante mit den vier Aufsteigern mit sieben Prozent die wenigsten Fans gefunden. Fast 1.700 User nahmen bisher teil.