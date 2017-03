Wenn Meuselwitz am Freitag in Luckenwalde spielt, tritt der 1. FC Lok Leipzig zeitgleich (19 Uhr) zum zweiten Mal in Folge zu einem Flutlichtspiel im Bruno-Plache-Stadion an. Am Freitag (19 Uhr) ist der FC Schönberg zu Gast. Am 20. September 2013 gab es zuletzt eine Niederlage bei einem solchen Abendspiel in der Liga für den FCL (0:2 gegen Union Berlin II).