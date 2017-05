Fußball | Regionalliga Schafft Jena den Sprung in die 3. Liga?

Carl Zeiss Jena hat die Saison in der Regionalliga Nordost souverän gewonnen. Zum Aufstieg fehlen aber noch mindestens 180 Minuten. Was glauben Sie: Macht der FCC in den Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln nun die 3. Liga klar?