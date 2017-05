Henry Haufe (re.) trug sich einmal mehr in die Torschützenliste des FC SChönberg ein (Archiv).

Henry Haufe (re.) trug sich einmal mehr in die Torschützenliste des FC SChönberg ein (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Die harmonische Stimmung übertrug sich nach dem verspäteten Anpfiff (ein Jenaer Fanbus hatte etwas länger für die 500 Kilometer Anfahrt gebraucht) auch auf den Rasen. Die Partie spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab, beide Mannschaften taten sich in der ersten Hälfte nicht wirklich weh. Maximilian Wolfram hatte die einzige Jenaer Chance im ersten Durchgang, sein Kullerball war jedoch kein Problem für den erfahrenen Jörg Hahnel im Schönberger Kasten (13.).

Nach 30 Minuten wurden die Gastgeber stärker und kamen durch ihren Torjäger Henry Haufe zu einer ersten Gelegenheit. FCC-Keeper Stefan Schmidt konnte den Schuss aus zehn Metern gerade noch so mit dem Fuß zur Ecke klären (33.). Es hatte sich angebahnt und nur eine Minute später fiel denn auch die Schönberger Führung. Ein Freistoß der Hausherren wurde in die Gasse auf Kevin Weggen gespielt und der schloss aus zehn Metern flach ins linke untere Eck ab. Mit einem nicht unverdienten 1:0 für die Mecklenburger ging es in die Pause.