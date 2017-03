Neugersdorf zu einfallslos

Im Palmberg-Stadion entwickelte sich von Beginn an eine hart umkämpften Regionalliga-Partie. Die Gastgeber aus Schönberg konnten sich in den ersten Spielminuten etwas mehr Spielanteile erkämpfen und kamen zu ihrer ersten Chance. Der FCO ließ sich unter Druck setzen und machte im Mittelfeld einen fatalen Aufbaufehler. Leon Dippert schnappte sich den Ball und leitete an Masami Okada weiter. Dieser schloss ab. Jedoch konnte der Neugersdorfer Jan Penc gerado so klären (5.).

Kurze Zeit später leitete ein erneute Fehler die Führung für die Gastgeber ein. Sepp Kunze spielte eine Kopfballrückgabe zu Franco Flückinger. Jedoch war diese zu kurz geraten. Der Schönberger Kevin Krottke „spritzte“ dazwischen und lupfte am herauseilenden FCO-Torwart Flückiger hinweg in das Neugersdorfer Tor zur verdienten Führung (17.).

Vragel da Silva (Trainer FC Oberlausitz Neugersdorf) gestikuliert wild an der Außenlinie. Bildrechte: IMAGO In den nachfolgenden Minuten versuchten sich die Sachsen mehr Spielanteile zu erkämpfen. Jedoch weitestgehend ohne Erfolg. Die Gastgeber aus Mecklenburg-Vorpommern blieben die weit aus gefährlichere Mannschaft und kamen durch den quirligen Masami Okada zu mehreren gefährlichen Chancen (36./38.).

So ging es für die Sachsen mit einem verdienten und in der Höhe schmeichelhaften 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

FCO lässt Aufbäumen vermissen

Nach der Halbzeitpause schickte FCO-Trainer Vragel da Silva seine Mannschaft unverändert zurück auf den Platz. Auch sein Gegenüber Axel Riethentiet verzichtete auf personelle Veränderungen.

Die Hausherren aus Schönberg machten da weiter wo sie im ersten Abschnitt aufgehört hatten. Der Schönberger Leon Dippert bekam im FCO-Strafraum völlig freistehend den Ball und tunnelte FCO-Goalie Flückiger. Jan Penc klärte in höchster Not auf der Torlinie und verhinderte so einen höheren Rückstand (50.).

Der Neugersdorfer Milan Matula erhielt die Gelb-Rote Karte (70.). Bildrechte: IMAGO Bei den Gästen aus Neugersdorf fehlte einfach die benötigte Spritzigkeit und die zündenden Ideen, um die Abwehrreihe der Schönberger zu überwinden. Dazu kam noch eine Gelb-Rote Karte für den Neugersdorfer Milan Matula, der nach einem erneutem groben Foul vom Platz flog (70.). In Unterzahl wurde es somit noch deutlich schwerer für die Gäste.

Kurz vor dem Abpfiff stachen die Schönberger erneut zu und erhöhten ihre Führung durch Henry Haufe auf 2:0 (84.). Der eingewechselte Maurice Eusterfeldhaus setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte in das Neugersdorfer Zentrum. Dort stand Haufe goldrichtig und nickte ein.

Am Ende eine absolut verdiente Niederlage für Neugersdorf. Die Gäste aus Sachsen agierten in weiten Strecken der Partie zu unkreativ und überließen den Hausherren weitestgehend das Zepter des Spiels.

Das sagten die Trainer:

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Wir wussten das es schwer wird. Wir wollten aggressiv dagegen halten. Das haben wir allerdings in der ersten Halbzeit ganz schlecht gemacht. Wir haben keinen Zweikampf gewonnen und uns hat einfach die Leidenschaft gefehlt. Wir haben nicht dagegen gehalten und somit verdient verloren."

Axel Riethentiet (Schönberg): "Wir waren in der ersen Halbzeit in allen Belangen überlegen. Wir hätten 3:0 führen müssen. Es war insgesamt eine starke Leistung meiner Mannschaft. Seit langem konnten wir mal wieder die Null hinten halten. Wir hätten heute deutlich höher gewinnen müssen. Schade, dass nur 200 Zuschauer da waren. Die Leistung hätte deutlich mehr Unterstützung verdient."