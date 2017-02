Wilfried Riemer: "Ich sage es mal so. Es ist natürlich nicht schön, wenn fast ein kompletter Spieltag ausfällt. Am vergangenen Wochenende sind acht von neun Spielen abgesagt worden. Für den 20. Spieltag sieht es kaum besser aus. Neustrelitz gegen Meuselwitz muss abgesagt werden. Das Spiel BAK gegen BFC wird wohl auch abgesagt. In Jena und in Cottbus wird wahrscheinlich gespielt, weil die Vereine eine Rasenheizung haben."