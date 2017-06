Fußball | Oberliga Halberstadt hat alle Trümpfe in der Hand

Hauptinhalt

Aufstiegshinspiel zur Regionalliga

Germania Halberstadt hat im Aufstiegshinspiel zur Regionalliga ein Remis erkämpft. Das Team von Trainer Andreas Petersen trennte sich am Mittwoch mit 3:3 von Optik Rathenow. Halberstadt machte in der zweiten Hälfte noch zwei Tore und hat am Sonnabend alle Chancen, vor heimischem Publikum in die Regionalliga aufzusteigen.