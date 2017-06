Die Fans stürmten nach dem Schlusspfiff auf den Rasen und feierten ihre Mannschaft. Angreifer Thiele sagte dem MDR: "Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben es alle zusammen gepackt. Nun sind wir da, wo wir hinwollten: in der dritten Liga." Anschließend stimmten Jenas Anhänger das Lied "Oh, wie ist das schön" an. FCC-Präsident Klaus Berka erklärte: "Jena gehört einfach in die 3. Liga. Die Mannschaft hat das so geil gemacht, dass man sie beglückwünschen kann. Zudem gab er dem DFB mit auf den Weg: "Ein Staffelsieger einer Regionalliga gehört in den direkten Aufstieg."

Für Abwehrchef René Klingbeil war der Auftritt vor 13.800 Zuschauern der letzte in seiner Spielerkarriere. Der 36-Jährige konstatierte: "Was soll ich denn noch da rumrennen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür." Zudem sagte er: "Ich bin so stolz auf die Jungs. Staffelsieger! Wir sind durch die Hölle gegangen. Die Spieler werden in Magdeburg und in Rostock spielen." Tausende Fans feiern mit den Spielern. Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer

Marco Antwerpen (Köln): Folgt in Kürze.