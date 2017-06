Eine erste Überraschung gab es zu Spielbeginn. Der 36-Tore-Mann der Gäste fehlte. Murat Turhan hatte bereits seinen Urlaub in der Türkei angetreten. Ein schwerer Schlag für die Gäste, die dennoch recht selbstbewusst in die Partie gingen. Halberstadt aber hatte die erste Chance, als Florian Beil aus fünf Metern an Keeper Bjarne Rogall scheiterte. Danach gab es mehr Ballbesitz bei den Gästen, die aber in der Defensive einige Lücken offenbarten. Germania verlagerte sich auf Konter und versuchte es mit schnellem Umkehrspiel. Gefährlich wurde es für den Germania-Keeper, als Jerome Leroy einen Freistoß trat (17.). Fabian Guderitz lenkte den Ball über die Latte. In der 22. Minute vergab dann Beil für Halberstadt eine gute Chance, als sich ein Rathenower noch in seinen Schuss warf. Da fehlte den Gäste mit Emre Turan der nächste Stammspieler. Er musste nach einer Viertelstunde mit Zerrung vom Platz.

Rathenow zurück - Ausgleich durch Julian Ringhof. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK