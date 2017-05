Start mit einer Schrecksekunde

Mit 91 Toren ist Viktoria Köln in dieser Saison die offensivstärkste Mannschaft aller Regionalligisten in Deutschland. Und diese Torgefahr bekam Jena früh zu spüren. Als Torhüter Raphael Koczor in seinem Strafraum umherirrte, hob Torjäger Mike Wunderlich (29 Tore in 33 Spielen) den Ball über den Schlussmann, aber auch haarscharf am Tor vorbei (2.). In der neunten Minute hatten die gut 4.000 mitgereisten Fans der Thüringer den Torschrei auf den Lippen. Nach einer Ecke fiel das Leder Dennis Slamar vor die Füße, der Innenverteidiger legte sich den Ball von rechts auf links und zielte aus zehn Metern weit am Kasten vorbei. Jena tat sich im Spielaufbau schwer und hatte Mühe, die Kölner Offensivkünstler vom eigenen Tor fern zu halten. Immer klappte das nicht. Nach einem Pass in die Schnittstelle tauchte Wunderlich frei vor Koczor auf, der Jenaer Schlussmann lenkte mit einer Glanztat zur Ecke. Die Gefahr war noch nicht gebannt. Wunderlich trat den Eckball, Koczor flog am Ball vor, doch Edwin Schwarz verfehlte per Kopf das leere Tor.

Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Köln hatte die Chancen, Jena erzielte das Tor. Und was für eins! Timmy Thiele nutzte einen Aussetzer von Philipp Kühn, der völlig unmotiviert aus seinem Kasten gestürzt war, und schaufelte den Ball im Fallen mit dem rechten Außenrist ins verwaiste Tor (21.). Köln war angeknockt und Jena gab weiter Vollgas. Der junge Firat Sucsuz spritzte in einen völlig verkorksten Rückpass von Schwarz, umkurvte noch Kühn und schob zum 2:0 (27.) ins leere Tor. Jetzt lief Jena heiß, Köln wackelte und hatte Glück, dass die Thüringer nach einer Flut von Ecken kurz vor der Pausenpfiff nicht das dritte Tor nachlegten. So taumelten die Gastgeber in die Kabine und waren mit dem 0:2 gut bedient.

Torjäger Wunderlich ohne Zielwasser