Nordhausen kam mit Schwung aus der Kabine und hatte eine Chance durch Hägler, der an Torhüter Alexander Meyer scheiterte. In der Folge tat Cottbus aber mehr für das Spiel und hätte durch Förster und Marcelo de Freitas Costa erhöhen müssen. Wacker war bemüht, kam aber nicht mehr zu Möglichkeiten, weil Cottbus brenzlige Situationen rechtzeitig entschärfte. In einer chancenreichen Schlussphase konnte Nordhausen froh sein, dass die Niederlage nicht höher ausfiel.

Wacker-Torwart-Trainer und Energie-Legende Tomislav Piplica Bildrechte: IMAGO