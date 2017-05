Fußball | Regionalliga Viktoria Berlin crasht FCC-Party

Staffelsieger FC Carl Zeiss Jena hat das letzte Liga-Heimspiel der Saison verloren. Gegen Viktoria Berlin unterlag die Elf von Trainer Mark Zimmermann am Sonnabend mit 0:2 (0:2). Jena vergab seine Chancen und zeigte ungewohnte Schwächen in der Defensive. Mit dieser Leistung wird es in den Aufstiegsspielen gegen Viktoria Köln schwer.