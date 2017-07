Zickert knipst für überlegen Lok

Die ersten 20 Minuten des Derbys waren von viel Hektik und Nervosität geprägt. Lok versuchte von der ersten Minute, dass Kommando im Mittelfeld zu übernehmen. Chemie stand zunächst tief, kniete sich in jeden Zweikampf und lauerte auf Konter. Und es ging auch gleich mächtig zur Sache. Nach zwölf Minuten hatte der Schiedsrichter bereits vier Gelbe Karten gezückt. In der 22. Minute wurde es zum ersten Mal gefährlich, vor dem Tor der Gäste. Nach einem Flankenlauf auf der linken Seite flankte Daniel Heinze in den Strafraum, wo aber Florian Schmidt und Marc Böttger den Ball nicht richtig trafen.

Lok wurde nun aber immer dominanter und ging in der 34. Minute verdient in Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Maximilian Pommer legte Christian Hanne per Kopf nach links ab, wo Robert Zickert aus sechs Metern mit dem Fuß abschloss. Nur drei Minuten später hätte Zickert nachlegen können. Nach einer präzisen Malone-Flanke verfehlte er aber per Kopf das Tor. Chemie-Keeper Marcus Dölz war weggerutscht. Heißblütiges Derby, natürlcih auch mit Rudelbildung. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Karau mit der Ausgleichschance

Nach dem Wechsel drängte die Loksche zunächst mit Macht auf den zweiten Treffer. In der 52. Minute schickte Paul Schinke mit feinem Flachpass den gestarteten Matus Lorincak, doch ein Chemiker bekam im letzten Moment im Strafraum noch ein Bein dazwischen. Lok blieb am Drücker, ließ danach aber zwei gute Freistoß-Gelegenheiten liegen. Chemie gab aber nicht auf, spielte nun mit mehr Macht auf die eigenen Fans. Doch mehr als drei Eckbälle sprangen zunächst nicht heraus. Lok bestimmte dagegen weiter die Partie, setzte nun immer wieder den schnellen Lorinac ein. In der 71. Minute hätte Stefan Karau den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Nach einer weiten Fresitoß-Eingabe köpfte der Verteidiger aus sechs Metern, doch Ryan Melone klärte für Lok vor der Torlinie. Danach aber hielt Lok den Ball vom eigenen Strafraum fern, wirkte ballsicherer und abgeklärter. Und erspielte sich noch einige verheißungsvolle Aktionen.

Wenige "Lok-Fans" sorgen für Spielunterbrechung

Dann verlor Chemie auch noch Keeper Marcus Dölz, der nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Da waren 87 Minuten gespielt und plötzlich gab es Unruhe im Lok-Block. Fans wollten über den Zaun, die Polizei musste einschreiten und die Partie wurde unterbrochen. Nach einer knappen Viertelstunde ging es weiter mit Manuel Wajer im Tor der Gastgeber. Sportlich passierte nichts mehr, Lok durfte mit Verspätung über drei Punkte jubeln. Polizeieinsatz, nachdem einige Lok-Fans auf das Spielfeld liefen. Bildrechte: Picture Point

Das sagten beide Trainer

Heiko Scholz (Lok Leipzig): "Es war ein geiles Derby mit beschissener Anstoßzeit. Das Spiel wurde hart, aber fair geführt. Es hat Spaß gemacht und der Sieg geht in Ordnung. Kompliment an Chemie, sie haben sehr gut gespielt. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte holten. Bis auf die zwei Chaoten war es ein großes Fußballfest."

Dietmar Demuth (Chemie Leipzig): "Der Sieg für Lok geht in Ordnung. Lok war abgeklärter und wir hatten nur Kampf und Leidenschaft dagegen zu bieten. Letztlich liefen wir nur noch hinterher. Man hat gesehen, dass uns Lok spielerisch ein, zwei Jahre voraus ist. Wir werden das Spiel als Lernfaktor nehmen. "