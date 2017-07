Zwei Tore aus dem Nichts

Budissa war weiterhin am Drücker und kam durch Kevin Bönisch (schoss zentral aufs Tor/9.) und Franz Pfanne (versuchte es aus 23 Metern/13.) zu weiteren Gelegenheiten. Die größte Chance hatte Pavel Patka, der nach einer Ecke den Ball nicht im Tor unterbringen konnte (23.).

Wie aus dem Nichts kamen die Hausherren dann zur Führung. Bocar Djumo schickte Josef Marek und der ließ Maik Ebersbach im Budissa-Tor keine Chance (24.). Und es kam noch schlimmer für die Bautzner, denn nur eine Minute später ging Djumo nach einem Ballverlust der Budissen dazwischen, passte auf Stepan Vachousek, der Ebersbach durch die Beine schoss. Maik Ebersbach im Tor der Bautzner ist zum zweiten Mal geschlagen, Vahousek (rechts,Neugersdorf) spitzelt den Ball unter dem Torhüter ins Netz Bildrechte: Torsten Zettl

Am Spielverlauf änderten die Tore wenig, der FSV war weiterhin dominant, Neugersdorf zog sich zurück. In der 36. Minute dann die nächste Riesenchance für den FSV: Johann Weiß kam aus acht Metern zum Schuss, David Pokorny im FCO-Tor kriegte gerade noch die Hände dran. Ij der 45. Minute forderten die Budissen Strafstoß, nachdem der Ball im 16er an eine FCO-Hand gesprungen war, doch die Pfeife von Schiri Stefan Herde blieb stumm. Mit einer schmeichelhaften Neugersdorfer Führung ging es in die Pause.

Nach der Roten für Patka ist die Partie entschieden

Auch in der zweiten Hälfte warteten die Gastgeber ab und blieben über Konter gefährlich. So in der 54. Minute, als Vachousek auf Marek passte, der am Ende an Ebersbach scheiterte. Bautzen war weiterhin in der Disziplin "Chancenvergeben" erfolgreich, in der 62. Minute stand etwa Bönisch nach einer Ecke des eingewechselten Ezequiel Rosendo völlig frei und brachte den Ball nicht im Tor unter. Bocar Djumo gehörte gegen Bautzen zu den besten Neugersdorfern. Bildrechte: Florian Richter

Wie man es besser macht, zeigte daraufhin der FCO. Eine Flanke landete bei dem gerade ins Spiel gekommenen Dennis Blaser, der Ebersbach keine Chance ließ (79.). Da Pavel Patka zuvor nach einer Notbremse Rot gesehen hatte (74.) war die Partie nun vollends entschieden. Eine letzte große Möglichkeit ließ Bönisch in der 85. Minute liegen, als Pokorny seinen Schuss noch an den Außenpfosten lenkte.

Das sagten die Trainer:

Torsten Gütschow (Bautzen): "Ich bin enttäuscht. Wir waren in der ersten Halbzeit besser und bekommen ein Tor nach einem Foulspiel. Dann bekommen wir den Elfmeter nicht. So ist Fußball, so wird ein Spiel in die Bahnen gelenkt. Aber Knackpunkt war natürlich das 1:0 und dann sofort das 2:0. Ich bin gerade mit der Leistung in der ersten Halbzeit zufrieden, darauf können wir aufbauen. Wir müssen das Spiel jetzt abhaken, am Mittwoch haben wir unser nächstes Spiel."

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Wir hatten in den ersten 20 Minuten Probleme. Wir wollten Risiko gehen, haben deshalb mit einer Dreierkette und nur einem Sechser angefangen. So wollten wir das Spiel entscheiden, das ist uns gelungen. Nach dem 2:0 hatten wir mehr Ruhe. In der zweiten Halbzeit haben wir dann konzentriert gespielt und dem Gegner keine Räume mehr gegeben. In der Regionalliga wird körperbetont gespielt, deswegen wurde das 1:0 nicht abgepfiffen."