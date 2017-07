Trainer Michael Hiemisch, der vor dem Spiel das Wort „Aufsteiger“ komplett ausblenden wollte, war klar, dass es kein einfaches Spiel werden wird. Immerhin verfügt das Berliner Team von Trainer Miroslav Jagatic über viel Spielerfahrung. So haben zum Beispiel Mattuschka und Stephan bereits in höheren Ligen gespielt. Dennoch ist für die Berliner das zunächst erkorene Saisonziel, nicht abzusteigen. Der VfB Auerbach möchte sich dagegen sehr schnell im Mittelfeld der Liga wiederfinden.

Torchancen Magelware

Zu Spielbeginn setzten beiden Trainer in ihren Teams auf neue Spieler. Für die VSG Altglienicke waren Kahlert, Pütt und Stephan von Beginn an dabei. Bei Auerbach kamen die Neulinge Hoffmann, Seb. Schmidt, Stock und Novy zum Einsatz.

Bereits in den ersten Minuten versuchte Auerbach, die Initiative zu ergreifen, klare Torchancen waren aber Mangelware. Das Spiel fand hauptsächlich zwischen den Strafräumen statt. Nennenswerte Aktionen blieben aus. In der 25. Minute dann eine kurze Spielunterbrechung. Aber keine Verletzung war der Grund, sondern eine Trinkpause.

Auch in den folgenden Minuten versuchten die Vogtländer immer wieder, das Spiel an sich zu reißen, konnten dabei aber nicht an die guten Vorbereitungsspiele anknüpfen. In einer chancenarmen ersten Halbzeit gelang dem Aufsteiger schließlich das Führungstor. Von der linken Seite flankte Brehmer durch den Strafraum und halbrechts war Öczin zur Stelle. Mit einem sehenswerten Volleyschuss ins lange Eck traf er zur 1:0-Führung. Michael Hiemisch sah kein gutes Spiel seiner Mannschaft. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Mit Köpfchen zum Ausgleich

Zum Wiederanpfiff kamen die Vogtländer energischer aus der Kabine zurück. Sofort versuchen sie erneut, Druck auszuüben. Die Abwehr der Berliner war aber weiterhin sattelfest, so dass sich die Sachsen auf den letzten Metern zum Tor hin nicht leicht taten. In der 53. Minute dann aber der verdiente Ausgleich: Nach einem Einwurf in Nähe der Eckfahne landete der Ball bei Schlosser. Dieser flankte Richtung langen Pfosten, dort stand Zimmermann goldrichtig und köpfte zum 1:1.

Nach dem Ausgleich war Auerbach das spielerisch bessere Team. Die Berliner zogen sich weit zurück und lauerten auf Konter. Eine weitere Trinkpause in der 70. Minute nutzen beide Teams für Wechsel. Auerbach setzte alles auf eine Karte. Trainer Michael Hiemisch verstärkte mit Shoshi die Offensive, um doch noch die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Vogtländer taten sich aber schwer, weitere klare Torchancen zu erspielen und fanden bis zum Spielende kein Mittel, die kompakte Abwehr der Berliner zu knacken.

Das sagten die Trainer:

Michael Hiemisch (Auerbach): Es war ein niveauarmes Spiel und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Wir hatten wenig Aktion und Kombination und haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir ein wenig besser, aber mehr als das 1:1 haben wir auch nicht verdient. Wir werden aus diesem Spiel die Lehren ziehen.

Miroslav Jagatic (Altglienicke): Es war unser erstes Spiel in der Regionalliga. Wir haben nicht gewusst, wo wir stehen. Wettkampf ist etwas anderes als Testspiele. Wir hatten das 1:0 verdient und hätten es vielleicht sogar ausbauen können. In der zweiten Halbzeit haben wir abgebaut und haben uns von Auerbach zu sehr beeindrucken lassen. Wir sind in der Regionalliga angekommen und hier werden Fehler gnadenloser bestraft wie bisher.