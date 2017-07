Sah den Ausgleich seines Teams: Volkan Uluc. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Die erste Möglichkeit ergab sich für die Halberstädter, doch der Ex-Nordhäuser Blume köpfte die Kugel genau in die Arme von Wacker-Keeper Rauhut. Der Wachmacher für die Gastgeber, die nun immer dominanter wurden. Halberstadts Schlussmann Büchel bekam viel Arbeit, war jedoch bei einer 20-Meter-Rakete von Scholl in der zwölften Minute genauso auf dem Posten wie bei einem satten Schuss von Mickels (14.). Wenig später kamen die Gäste plötzlich in den Genuss eines Geschenkes. Keeper Rauhut serviert den Gästen unnötig den Ball vor die Füße, doch sie bekamen die Kugel nicht unter. Zudem rettet Nordhausens K. Schulze auf der Linie.



Glück für die Gastgeber, die nach einer kurzen Trinkpause wieder die Zügel anzogen. Nach einem Sololauf vom Ex-Jenaer Buval musste Büchel alles riskieren und verhinderte den Rückstand (27.) Die Nordhäuser drängten weiter, waren aber hinten durchaus anfällig. Das nutzte Aufsteiger Halberstadt in der 39. Minute geschickt aus und ging in Führung. Nach einer Propheter-Flanke stand Hübner goldrichtig und vollendete. Die Wacker-Spieler waren überrascht, schüttelten sich kurz und drängten auf den Ausgleich. Der gelang kurz vor dem Pausenpfiff. Ausgangspunkt war ein Freistoß von Mickels: Keeper Büchel ließ prallen, Propheter roch den Braten und schob zum 1:1 ein. So ging es in die Pause.