Nach verhaltenem Beginn beider Teams hatten die Gäste durch Andy Trübenbach, der freistehend mit einem Schuss aus Nahdistanz an VfB-Keeper Stefan Schmidt scheiterte (23.), die erste Chance.

Der Meuselwitzer Alexander Dartsch (r.) versucht am Auerbacher Philipp Kötzsch vorbeizukommen. Bildrechte: Marcus Schädlich

Die zweite Hälfte begann für die Platzherren mit einer kalten Dusche: Die VfB-Abwehr schien gedanklich noch in der Kabine, als Alexander Dartsch völlig freistehend aus zwölf Metern zur ZFC-Führung einnetzte (48.).

Doch die Auerbacher schlugen wenige Minuten später erfolgreich zurück. Dabei köpfte Marc-Philipp Zimmermann eine Wild-Flanke aus fünf Metern zum 1:1 in die Maschen (54.). Es war der erste Treffer der Auerbacher nach 283 Minuten.

Nach dem Ausgleich erhöhte der VfB den Druck. In der 70. Minute wurde ein Schuss von Zimmermann gerade noch geblockt. Kurz darauf stand der Auerbacher Goalgetter erneut im Blickpunkt, denn der Referee zeigte dem Stürmer nach einer unübersichtlichen Situation die Rote Karte (77.).

Trotz Unterzahl hatte Kühn im Anschluss die Riesenchance zur Führung, doch sein Schuss im Stile von Arjen Robben knallte an den Pfosten (80.). Auch danach blieb Auerbach am Drücker.

Doch mit einem Sieg sollte es nichts mehr werden. Denn der Referee ahndete in der Schlussphase ein Foulspiel von Marcin Sieber am Meuselwitzer Francesco Lubsch mit einem Strafstoß, den Dadashov in der 88. Minute zum 2:1-Endstand verwandelte.