BSG zu limitiert - BAK spielt Schnelligkeit aus

Nach dem überraschenden Pokal-Coup gegen den FSV Zwickau, wollte die Elf von BSG-Coach Dietmar Demuth auch beim Berliner AK Punkte sammeln. Im spärlich besetzten Poststadion sahen die Zuschauer von Anfang an eine unterhaltsame Partie. Die Berliner nahmen von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand und setzten die BSG früh unter Druck. Vor allem die schnellen Außenspieler um Özer Pekdemir bereiteten der Gäste-Abwehr Kopfschmerzen.

BSG-Trainer Dirtmar Demuth musste die Überlegenheit der Gäste ebenso anerkennen und ahnte an der Außenlinie nichts Gutes. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Die Leipziger waren praktisch immer einen Schritt zu spät und mussten früh einen Doppelschlag des BAK hinnehmen. Erst war es Lovro Sindik, der nach einem Freistoß den Ball über die Linie stocherte und seine Mannen in Führung brachte (21.). Kurz darauf setzte Felix Brügmann noch einen drauf. Der pfeilschnelle Pekdemir setzte sich über die rechte Außenbahn durch und flankte in die Mitte. Dort lauerte Brügmann und erhöhte die BAK-Führung (23.). In den nachfolgenden Spielminuten zogen sich die Hausherren zurück und überließen den Messestädtern den überwiegenden Ballbesitz. Es fehlte heute jedoch an allen Ecken die benötigte Kreativität, um die Kicker aus der Hauptstadt zu gefährden. So ging es mit einem klaren 0:2-Rückstand in die Pause.

BAK nimmt Gas raus - Latendresse verhindert weitere Einschläge

Nach der Halbzeitpause veränderte Demuth seine Elf auf zwei Positionen und brachte Tommy Barth und Marc Böttger neu in die Partie. Die Veränderungen sollten vor allem die eigene Stabilität erhöhen und für vereinzelte Vorstöße in Richtung des BAK-Tores sorgen. Kurze Zeit funktionierte dies auch. Die Gäste aus Sachsen liefen die Hauptstädter früher an und unterbanden somit das äußerst gefährliche Kombinationsspiel. In der Offensive zeigten sich die Sachsen jedoch weiterhin zu ideenlos und setzten oft zu lasche Fernschüsse ab.

BSG-Ass Alexander Bury fand heute keinen Zugriff aufs Spiel und hing die meiste Zeit in der Luft. Bildrechte: IMAGO Im Gegensatz dazu hatten die Angriffe der Mannschaft von Markus Zschiesche immer Hand und Fuß. So hätte Tim Linthorst fast für die vorzeitige Spiel-Entscheidung gesorgt. Nach einem gut getimten Laufpass von Enes Küc, stand Linthorst alleine auf weiter Flur. Der BAK-Kicker scheiterte jedoch am stark reagierend BSG-Keeper Julien Latendresse (58.). In der letzten halben Stunde war es erneut der beste Spieler der Leipziger, welcher Großchancen durch Özcan (71.) und Sindik (75.) vereitelte. Kurz vor dem Schlusspfiff klingelte es dann doch noch einmal im Kasten der Grün-Weißen. Özcan flankte von der rechten Seite ins Zentrum. Dort lauerte Orhan Yildirim und besiegelte die 0:3-Auswärtspleite der BSG (90.).