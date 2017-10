Germania Halberstadt spielte in Berlin ein 4-4-2-System. Dabei hatte Trainer Andreas Petersen jedoch ordentlich durchrotiert. In der Startelf gab es gleich fünf Wechsel im Vergleich zu dem Spiel gegen den BFC Dynamo. Unter anderem stand dieses Mal Fabian Guderitz für Paul Büchel im Tor. Das Spiel begann auf beiden Seiten zunächst verhalten. Doch die Berliner zeigten sich entschlossener im Abschluss. Folgerichtig verwandelte Felix Brügmann eine der ersten großen Berliner Chancen (14.). Nach einer Ecke von Tunay Deniz köpfte der ehemalige Lok-Leipzig-Spieler aus zehn Metern in das lange rechte Eck.