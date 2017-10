Unter dem Motto "Mit dem Sonderzug nach Berlin" hatten sich 800 Chemie-Fans per Bahnfahrt auf den Weg in die Hauptstadt gemacht. Zusätzlich kamen noch rund 500 Leutzscher Anhänger dazu, sodass sich eine erquickliche Anzahl im Jahnsportpark einfand, um ihren Lieblingen den Rücken zu stärken.

Chemie vergibt Chance zur Führung

Die Chemiker waren der Außenseiter, gingen aber ohne Respekt in die Partie. Nach der ersten Abtastphase führte gleich der erste gefährliche Vorstoß zur Chance auf das 1:0 für die BSG. Nach Foul an Rintaro Yajima im Strafraum zeigte der Referee unmissverständlich auf den Punkt. Daniel Heinze legte sich den Ball zurecht, scheiterte aber am stark reagierenden BFC-Torhüter Bernhard Hendl. Die Leutzscher waren aber keineswegs frustriert und blieben ihrer Linie treu. Sie spielten mutig nach vorn und attackierten früh die Innenverteidiger des BFC. Daniel Heinze vergibt die Riesenchance zum 1:0: BFC-Keeper Bernhard Hendl reagiert glänzend. Bildrechte: Matthias Koch

Dicker Verband und neues Trikot für Karau

Für Chemie-Kapitän Stefan Karau geht es nach einer Behandlungspause weiter. Bildrechte: Matthias Koch Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Berliner dann doch kampfeslustiger wurden. Das bekam Stefan Karau schmerzlich zu spüren, der im Zweikampf mit einem Gegner zusammenrasselte. Der Chemie-Kapitän (Nummer 3) zog sich eine blutende Kopfwunde zu. Mit einem dicken blauen Verband und einem Trikot von Benjamin Schmidt (Nummer 13) ging es für ihn weiter.

Zu den Besten im BFC-Trikot gehörte bis dato Joey Breitfeld. Der Mittelfeldmann war es auch, der die Berliner in der 38. Minute in Führung brachte. Der 21-Jährige wurde freigespielt und überlupfte Chemie-Torwart Julien Latendresse-Levesque. Bei der Aktion war die chemische Abwehr nicht auf der Höhe. Mit einem Rückstand aus BSG-Sicht ging es in die Kabinen.

BFC spielt nach der Pause Qualitäten aus

Nach dem Wechsel mussten die Grün-Weißen etwas mehr aufdrehen, bekanntlich lagen sie zurück. Beide Teams agierten weiterhin auf Augenhöhe, obwohl die Chemiker durchaus mehr Ballbesitz verbuchten. Dann war es aber mit der Herrlichkeit vorbei und der BFC spielte seine ganzen Qualitäten aus. In der 56. Minute verloren die Chemiker den Ball im Mittelfeld, die Berliner schalteten blitzschnell um und Steinborn schob mühelos zum 2:0 ein.



Das war es aber noch nicht, denn die Hauptstädter hatten noch einen in petto. Aus 35 Metern setzte David Zeferino Malembana zum Freistoß an – und der saß (62.) Zwar setzte der Ball tückisch auf, doch das Tor muss sich Chemie-Schlussmann Latendresse-Levesque auf die Fahne schreiben. Folglich waren die Leipziger noch um das Ehrentor bemüht, doch der BFC ließ auch das nicht zu. Für Chemie Leipzig gehen die Berliner Wochen weiter. Am kommenden Sonnabend gastiert Mitaufsteiger VSG Altglienicke im Alfred-Kunze-Sportpark. Die Chemiker Daniel Heinze (li.) und Lars Schmidt im Duell mit BFC-Spieler Bilal Cubukcu. Bildrechte: Matthias Koch

Das sagten die Trainer:

Dietmar Demuth (BSG Chemie Leipzig): "Würde man das Ergebnis für sich nehmen, wäre es kein Problem. Trotzdem bin ich heute enttäuscht. In der ersten Hälfte hatten wir die besseren Chancen. Gehen wir in Führung, hätten wir mit einer Abwehrschlacht und Möglichkeiten zum Kontern etwas mitnehmen können. Das hat nicht geklappt. Hätte, hätte – am Ende haben wir 0:3 verloren."

Rene Rydlewicz (BFC Dynamo): "Ich sehe das genauso wie mein Kollege. Die erste Halbzeit war von uns nicht gut. Wir haben aber die Qualität, jederzeit Tore zu machen. Trotzdem wird die Leistung so auf lange Sicht nicht reichen."