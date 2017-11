Beide Teams lieferten sich eine über weite Strecken ausgeglichene erste Halbzeit, wobei Auerbach zwar mehr Ballbesitz hatte, die Gastgeber jedoch die größeren Chancen verbuchten. Vor allem das Trio Kemal Atici, Andor Bolyki und Rico Gladrow brachten mit ihren schnellen Tempogegenstößen die Auerbacher Abwehr immer wieder in Verlegenheit. Die beste Chance der Fürstenwalder hatte dabei Atici, der in der 37. Minute aus 20 Metern an VfB-Schlussmann Stefan Schmidt scheiterte. Eine gute Gelegenheit der Vogtländer, die phasenweise nicht immer konzentriert bei der Sache waren, hatte Sebastian Schmidt, als sein Schuss aus 18 Metern gerade noch von Union-Keeper Oliver Birnbaum pariert werden konnte (6.).